Череватый объяснил важность битвы за Соледар для обеих сторон

Защищая Соледар, наши воины не дают врагу прорвать оборону. В то же время, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск", - объяснил Череватый.

Спикер Восточной группировки отметил и то, что во время обороны Соледара, наши герои массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность. Это, со своей стороны, является деморализационным фактором для россиян, поскольку даже самые "опытные" вагнеровцы не могут показать хоть какие-то подвиги.