Хотят избежать трагедий Бучи и Ирпеня. Блащак объяснил, почему Польша решила увеличить армию

Блащак напомнил, что благодаря принятию в Польше год назад закону "О защите отечества" в стране удалось запустить процесс создания сильнейших в Европе сухопутных войск.

"Мы формируем много подразделений, сосредотачивая энергию и внимание на восточной части нашей страны. Потому что мы исходим из того, что даже клочок польской земли нельзя отдать агрессору. Мы не допустим таких трагических событий на польской земле, как в Буче или Ирпене", – рассказал он.

Он отметил, что мнение о том, что численность армии должна быть не велика, но солдаты должны быть хорошо обучены – не оправдалось.

"Война в Украине показывает, что армия должна быть большой и должна также иметь развитый резерв", - подчеркнул Блащак.

Министр рассказал, что за первые девять месяцев действия закона численность польской армии увеличилась на почти 14 тысяч военнослужащих. Однако планы предполагают увеличение численности армии минимум до 300 тысяч военнослужащих

"Это наибольшее количество (новобранцев в армии - ред.) с момента отказа от призыва, то есть всеобщего воинского долга (в 2009 году - ред.)", - подчеркнул Блащак.