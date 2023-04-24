RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотят избежать трагедий Бучи и Ирпеня. Блащак объяснил, почему Польша решила увеличить армию

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Власти Польши увеличивают численность армии посредством создания новых военных подразделений и покупки современной техники. Это нужно для того, чтобы избежать на территории страны трагедий, как в Буче или Ирпене.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет польское радио.

Блащак напомнил, что благодаря принятию в Польше год назад закону "О защите отечества" в стране удалось запустить процесс создания сильнейших в Европе сухопутных войск.

"Мы формируем много подразделений, сосредотачивая энергию и внимание на восточной части нашей страны. Потому что мы исходим из того, что даже клочок польской земли нельзя отдать агрессору. Мы не допустим таких трагических событий на польской земле, как в Буче или Ирпене", – рассказал он.

Он отметил, что мнение о том, что численность армии должна быть не велика, но солдаты должны быть хорошо обучены – не оправдалось.

"Война в Украине показывает, что армия должна быть большой и должна также иметь развитый резерв", - подчеркнул Блащак.

Министр рассказал, что за первые девять месяцев действия закона численность польской армии увеличилась на почти 14 тысяч военнослужащих. Однако планы предполагают увеличение численности армии минимум до 300 тысяч военнослужащих

"Это наибольшее количество (новобранцев в армии - ред.) с момента отказа от призыва, то есть всеобщего воинского долга (в 2009 году - ред.)", - подчеркнул Блащак.

Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

В Штатах также отмечали, что планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна России против УкраиныБуча