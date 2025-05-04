Хотят "перемирия", но на фронте более 200 штурмов в день: Зеленский об обещаниях РФ
Российская Федерация говорит, что хочет "перемирия". Однако на фронте армия РФ проводит наибольшее количество штурмов за последние месяцы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с чешским коллегой Петром Павелом.
"Сегодня, все эти дни, они говорят о том, что хотят какое-то частичное (прекращение огня - ред.). Но вы должны знать, например, количество штурмов сегодня, больше всего за последние месяцы. Они показывают более 200 штурмов", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что у него был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, который проинформировал, что за вчера на фронте состоялось более 200 штурмов. Поэтому веры в РФ нет и со стороны россиян могут быть провокации (речь о трехдневном "перемирии", которое объявил российский диктатор Владимир Путин с 8 по 11 мая).
"То есть веры нет, провокации могут быть, но это зависит от русских, и если кто-то им еще верит, ну пусть попробуют на себе", - резюмировал глава государства.
Перемирие между РФ и Украиной
Напомним, в конце апреля глава Кремля Владимир Путин объявил трехдневное перемирие, которое якобы продлится с нуля часов 8 мая по 00:00 с 10 на 11 мая. Согласно его заявлению, будет приостановка всех боевых действий, как это объявлялось на время "пасхального перемирия" (хотя на фронте РФ продолжала наступать, хоть и с меньшей интенсивностью).
Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня". Однако подчеркнул, что так будет в случае, если Россия готова делать зеркальные шаги. При чем неоднократно подчеркивал, что тишина должна быть минимум 30 дней, поскольку трех дней недостаточно, чтобы о чем-то договорится.
"Мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам - к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток", - сказал вчера президент.
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