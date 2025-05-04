Зеленський про ймовірні провокації РФ: якщо хтось їм вірить, хай спробують на собі
Росія говорить, що хоче "перемир'я", однак на фронті зараз найбільша кількість боїв за останні місяці. Тому довіри немає, і з боку РФ можуть бути провокації.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з чеським колегою Петром Павелом.
"Тому від них провокації можуть бути, це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, всі ці дні, вони говорять про те, що хочуть якесь часткове (припинення вогню - ред.). Але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні, найбільше за останні місяці. Вони показують більше 200 штурмів", - сказав Зеленський.
Президент додав, що у нього була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який поінформував, що за вчора на фронті відбулось понад 200 штурмів. Через це віри до РФ немає і з боку росіян можуть бути провокації (мова про триденне "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін з 8 по 11 травня).
"Тобто віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від руських, і якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі", - резюмував глава держави.
Перемир'я між РФ і Україною
Нагадаємо, наприкінці квітня глава Кремля Володимир Путін оголосив триденне перемир'я, яке нібито триватиме з нульової години 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня. Згідно з його заявою, буде призупинення всіх бойових дій, як це оголошувалося на час «великоднього перемир'я» (хоча на фронті РФ продовжувала наступати, хоч і з меншою інтенсивністю).
Учора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню "хоч відсьогодні". Однак наголосив, що так буде в разі, якщо Росія готова робити дзеркальні кроки. При чому неодноразово наголошував, що тиша має бути щонайменше 30 днів, оскільки трьох днів недостатньо, щоб про щось домовиться.
"Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків - до повної тиші, до тривалої тиші мінімум на 30 діб", - сказав вчора президент.
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