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В сети сообщили, что вертолет РФ якобы "залетел в Полтаву": что говорит разведка

Среда 23 августа 2023 15:04
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В сети сообщили, что вертолет РФ якобы "залетел в Полтаву": что говорит разведка Фото: в сети сообщили, что вертолет РФ якобы "залетел в Полтаву" (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

В сети распространилась информация, что российский вертолет Ми-8 якобы "залетел на территорию Полтавы". В ГУР заявили, что такая информация есть и будет обнародована впоследствии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР МО Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Официальная информация будет. Предварительно да, такая информация есть. Надо немного подождать. Ведется работа и с экипажем, в том числе. Все в порядке. Новости будут", - сказал Юсов, в ответ на вопрос, есть ли официальная информация о "попадании Ми-8 в Полтаву".

Что произошло

По сети активно распространялись слухи, что в Украину якобы прилетел и сел на нашей авиабазе российский вертолет Ми-8. В сети писали, что пилоты вертолета, мол, "потеряли ориентир, поэтому попали на не оккупированную территорию Украины", но когда поняли, где оказались, но уже было поздно.

Добавим, что информацию о том, что российский вертолет перелетел на территорию Украины, а его экипаж добровольно сдался в плен, писал и журналист Юрий Бутусов. Его сообщения активно распространялись в СМИ. Отметим, что ранее об "исчезновении Ми-8" заявляли российские пропагандисты. Они утверждали, что боевой вертолет "случайно сел в Полтаве".

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