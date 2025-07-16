"Хочу отвоевать свой дом". Как тренируют 20-летних добровольцев в Третьей штурмовой

Программу "Контракт 18-24", для привлечения к обороне Украины тех, кто еще достиг мобилизационного возраста, Минобороны запустило в феврале 2025 года. О мотивации добровольно идти на фронт - РБК-Украина рассказывают трое молодых новобранцев Третьей отдельной штурмовой бригады.

Самое интересное из видео – в тексте РБК-Украина ниже.

Деньги не мотивация? Что предусматривает контракт 18-24

Один из тех, кто подписал контракт 18-24 - 22-летний доброволец с позывным "Вини", который не показывает своего лица. Он родом из Запорожской области. Когда началась полномасштабная война, парню было всего 18. Россияне забрали у него едва ли не самое ценное – родной дом.

"Я хочу вернуться домой. Хочу принять участие в отвоевании своего дома, и с гордостью туда вернуться, а не просто сидеть и говорить, почему мой дом не освобождают", – описывает свою мотивацию новобранец.

Служить "Вини" хотел еще с первых дней вторжения, но обстоятельства заставили ждать почти четыре года. Теперь он проходит базовую подготовку в 3-й штурмовой бригаде.

"Было трудно включиться в такой режим: мало сна и много занятий", – вспоминает он первые дни учений, – За неделю мы все втянулись в режим. Занятий у нас достаточно, инструкторы у нас максимально топовые. Они нам все рассказывают, показывают на собственном опыте как это все происходило, как это все может произойти".

Родные не сразу поняли, но поддержали решение парня. Он объяснил, что это его выбор, и его надо уважать. "Буквально через неделю мама подошла, сказала: "Я как мама переживаю, я не хочу, чтобы ты туда шел, но как женщина я понимаю, почему ты сделал этот выбор", – добавляет "Вини".

22-летний доброволец с позывным "Вини" (фото: РБК-Украина)

Служба по контракту для парней и девушек в возрасте 18-24 года добровольная и длится год. Далее предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации. Среди дополнительных преимуществ контракта - финансовое вознаграждение в размере одного миллиона гривен, бесплатное обучение в вузах, а также ряд социальных льгот. Впрочем, для героев нашего материала такие "плюшки" не стали решающими в принятии решения.

"Я даже их все не помню. За обучение знаю, но я и так учусь в Харьковском вузе, – говорит доброволец "Вини", – деньги не были мотивирующими. Это скорее основание, чтобы смело идти в армию. Сейчас за эти средства мы закупаем снарягу, и довольно хорошую. Военное снаряжение – это в первую очередь наша безопасность".

"Если у человека нет денег купить себе амуницию, или что-то другое, нет возможности пойти получать дальше высшее образование, то да, для него это будет мотивацией. Для меня - не было. Потому что я пришел на обычный контракт в рекрутинговый центр. Мне сказать, что я могу пойти на "18-24", там есть дополнительные "плюшки". В любом случае я хотел идти в пехоту", – рассказывает другой доброволец "Стоник".

Выбор, с которым надо смириться

"У меня много погибших друзей", - говорит еще один парень с позывным "Фрик", и замолкает на несколько секунд. "Быть здесь – мое решение, и его уже не изменить", – добавляет он.

19-летний парень рассказывает, что начал готовиться к армии еще два года назад в молодежной организации. О подписании контракта сначала никому не сообщал.

"Родителям рассказал, уже когда приехал на учебу. Я сказал, что им нужно просто смириться, как бы они этого не хотели", – объясняет он.

Доброволец "Стоник" (фото: РБК-Украина)

Решение присоединиться к армии семья еще одного бойца, "Стоника", приняла легко, поскольку большинство из них также военные. Брат служит в другой части, а у родителей - волонтерская организация, которая помогает нашим защитникам.

"Давайте честно: к нам пришли в страну п*дары. У меня в Бердянске две дачи, и где они? У меня в Бердянске квартиры, и где они? Ничего этого нет. А еще у меня очень много знакомых, друзей, также с оккупированных территорий", – говорит парень.

После подписания контракта он провел месяц на базовом обучении по медицине, тактике.

"Когда я приехал сюда, почти ничего не было для меня в новинку, только увеличилась физическая нагрузка, но я понимаю, что это нужно", – добавляет "Стоник".

Как отрабатывают штурмы

Один из ключевых этапов подготовки – штурм и оборона позиций. Новобранцы учатся действовать в группах, взаимодействовать, двигаться флангами, правильно использовать оружие.

Небольшой группе курсантов инструктор рассказывает план штурма, показывает его схематично. Двигаться ребята будут группами по 2-3 человека. Часть заходит с флангов, другие атакуют по прямой. В это время бойцов уже ожидают в обороне.

В окопах мужчины внимательно следят за тем, чтобы противник не подошел ближе. Каждый этап отработки сопровождают инструкторы: дают подсказки, корректируют действия, помогают принимать решения.

Отработка штурмовых действий (фото: РБК-Украина)

"Без подсказок невозможно, – говорит инструктор "Бандерас", – Они здесь для того, чтобы научиться. Пусть лучше здесь допускают ошибки, чем это будет на поле боя. Потому что там малейшая ошибка может стоить жизни".

Далее - перестрелки, захват и отбивание позиций. Все продолжается, пока все участники одной из групп не останутся условными "200". Когда отработка сценария завершена, инструкторы вместе с группами разбирают, что удалось, а где были допущены ошибки и неточности.

Инструктор "Бандерас" (фото: РБК-Украина)

Подготовка бойцов, подписавших контракт 18-24, длится до трех месяцев. Она включает базовую общую военную подготовку, профессиональное обучение и курс адаптации в подразделении. Во время подготовки в 3 ОШБ особое внимание уделяют тактической медицине, тактике и огневой подготовке. Здесь учат не только воевать, но и воспитывают стойкость, человечность и взаимоподдержку.

"Мы воспитываем дружбу, побратимство, понимание, что они как одна семья. А также понимание, что они важные для всех люди", – говорит "Бандерас".