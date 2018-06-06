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Хочу об'єднавчих поєдинків, - Ломаченко

НовиниСпорт    06.06.2018 - 11:11
Фото: Ломаченко - Лінарес (twitter.com/trboxing)
Фото: Ломаченко - Лінарес (twitter.com/trboxing)

Український боксер назвав бажаних суперників

Український чемпіон світу в легкій вазі WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) поділився планами на найближче майбутнє. Про це повідомляє BoxingScene.

"Я буду боксувати в легкій вазі і хочу об'єднати пояси в бою з Майки Гарсією. Крім того, я ще хочу зустрітися з Раймундо Бельтраном. Можливо, з Робертом істерії. Насправді не має значення, з ким, я хочу об'єднавчих поєдинків, - підкреслив Ломаченко.

Боксер зазначив, що надовго планує залишитися в легкому дивізіоні

"Не впевнений, що перейду в першу напівсередню вагу. Зараз, будучи в легкому, я відчуваю себе менше суперників. З цим питанням потрібно почекати кілька років, а там буде видно. Поки я кілька років хочу побути в легкій вазі", - додав український чемпіон.

Останній бій Ломаченко провів проти венесуельця Хорхе Лінареса (44-4, 27 КО) і після цього офіційно перейшов в легку вагу (до 61,2 кг).

Нагадаємо, в даний момент український боксер відновлюється після операції на плечі.

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Теги публікації: Василий Ломаченко, бой, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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