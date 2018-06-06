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Хочу объединительных поединков, - Ломаченко

НовостиСпорт    06.06.2018 - 11:11
Фото: Ломаченко - Линарес (twitter.com/trboxing)
Фото: Ломаченко - Линарес (twitter.com/trboxing)

Украинский боксер назвал желаемых соперников

Украинский чемпион мира в легком весе WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) поделился планами на ближайшее будущее. Об этом сообщает BoxingScene.

"Я буду боксировать в легком весе и хочу объединить пояса в бою с Майки Гарсией. Кроме того, я еще хочу встретиться с Раймундо Бельтраном. Возможно, с Робертом Истером. На самом деле не важно, с кем, я хочу объединительных поединков, - подчеркнул Ломаченко.

Боксер отметил, что надолго планирует остаться в легком дивизионе

"Не уверен, что перейду в первый полусредний вес. Сейчас, будучи в легком, я чувствую себя меньше соперников. С этим вопросом нужно подождать несколько лет, а там будет видно. Пока я несколько лет хочу побыть в легком весе", - добавил украинский чемпион.

Последний бой Ломаченко провел против венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и после этого официально перешел в легкий вес (до 61,2 кг).

Напомним, в данный момент украинский боксер восстанавливается после операции на плече.

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Теги публикации: Василий Ломаченко, бой, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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