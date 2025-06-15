Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утро
Физическая активность с утра способствует активации обмена веществ, улучшает кровообращение и помогает эффективнее сжигать жир в течение дня. Стоит уделять хотя бы 10-15 минут ежедневным упражнениям, направленным на укрепление мышц пресса и боков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Кали Рэй рассказала, что тренировки натощак следует выполнять с относительно низкой интенсивностью, чтобы оптимизировать сжигание жира.
После тренировки выпейте протеиновый коктейль или съешьте завтрак с высоким содержанием белка, чтобы улучшить синтез белка, что еще больше способствует сжиганию жира, поддерживая мышечную массу.
Упражнение "мертвые насекомые"
Это упражнение на стабилизацию корпуса, которое прекрасно активирует глубокие мышцы живота, в частности поперечную мышцу, и улучшает контроль над позвоночником. Оно часто используется в функциональной тренировке, пилатесе и реабилитации.
Упражнение выполняйте так:
- лягте на спину на коврике
- согните колени под прямым углом - бедра вертикально, голени параллельно полу (позиция "стула")
- руки вытяните вверх, перпендикулярно к телу (по направлению к потолку)
- спина полностью прижата к полу, особенно поясница
- медленно опустите правую руку и левую ногу одновременно к полу, не отрывая поясницу
- вернитесь в исходное положение
- повторите другой рукой и ногой
Выполните по 12 раз на каждую сторону.
Упражнение "мертвые насекомые" (фото: eatthis.com)
Скручивание вверх
Сначала лягте ровно на спину, вытяните руки и ноги вперед.
Медленно поднимите руки и начните отрывать голову и позвоночник от пола. Сохраняйте согнутое положение, когда тянетесь к пальцам ног.
Используйте пресс, чтобы опуститься на пол.
Выполните от 8 до 10 раз.
Скручивание туловища вверх (фото: eatthis.com)
Боковая планка
Сядьте на пол на левое бедро, левую руку положите под плечо, ноги должны быть вытянуты, а ступни вместе.
Поднимитесь в боковую планку, подняв правую руку к потолку и прижав нижний мизинец ноги к полу.
Удерживайте планку от 30 секунд до 1 минуты.
Повторите с другой стороны.
Боковая планка (фото: eatthis.com)
Велосипед
Упражнение "велосипед" - это простое, но эффективное движение для укрепления мышц живота, улучшения выносливости и координации. Его можно выполнять дома без специального оборудования.
Как правильно выполнять упражнение:
- лягте на спину на коврик или другую мягкую поверхность
- положите руки за голову или вдоль туловища
- поднимите ноги на 45° от пола, согнув их в коленях
- поднимите лопатки от пола, напрягая пресс
- начните чередовать движения ногами, будто крутишь педали велосипеда
- одновременно скручивайте корпус: правый локоть тяните к левому колену, затем - левый локоть к правому колену
- продолжай движение в медленном и контролируемом темпе
Упражнение "велосипед" (фото: eatthis.com)
Ягодичные мосты
Упражнение ягодичные мосты - эффективное движение для тренировки ягодичных мышц, задней поверхности бедер и мышц корпуса. Вот как его правильно выполнить:
- лягте на спину на коврик
- ноги согните в коленях, ступни стоят на полу на ширине бедер
- руки вытяните вдоль тела, ладони направлены вниз
- напрягите ягодицы и поднимите таз вверх, пока тело не образует прямую линию от плеч до коленей
- задержись в верхней точке 1-2 секунды, максимально сокращая ягодичные мышцы
Ягодичный мост (фото: Freepik)
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