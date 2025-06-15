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Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утро

Воскресенье 15 июня 2025 10:45
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Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утро Названы упражнения, которые помогут получить стройную талию (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Физическая активность с утра способствует активации обмена веществ, улучшает кровообращение и помогает эффективнее сжигать жир в течение дня. Стоит уделять хотя бы 10-15 минут ежедневным упражнениям, направленным на укрепление мышц пресса и боков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренер Кали Рэй рассказала, что тренировки натощак следует выполнять с относительно низкой интенсивностью, чтобы оптимизировать сжигание жира.

После тренировки выпейте протеиновый коктейль или съешьте завтрак с высоким содержанием белка, чтобы улучшить синтез белка, что еще больше способствует сжиганию жира, поддерживая мышечную массу.

Упражнение "мертвые насекомые"

Это упражнение на стабилизацию корпуса, которое прекрасно активирует глубокие мышцы живота, в частности поперечную мышцу, и улучшает контроль над позвоночником. Оно часто используется в функциональной тренировке, пилатесе и реабилитации.

Упражнение выполняйте так:

  • лягте на спину на коврике
  • согните колени под прямым углом - бедра вертикально, голени параллельно полу (позиция "стула")
  • руки вытяните вверх, перпендикулярно к телу (по направлению к потолку)
  • спина полностью прижата к полу, особенно поясница
  • медленно опустите правую руку и левую ногу одновременно к полу, не отрывая поясницу
  • вернитесь в исходное положение
  • повторите другой рукой и ногой

Выполните по 12 раз на каждую сторону.

Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утроУпражнение "мертвые насекомые" (фото: eatthis.com)

Скручивание вверх

Сначала лягте ровно на спину, вытяните руки и ноги вперед.

Медленно поднимите руки и начните отрывать голову и позвоночник от пола. Сохраняйте согнутое положение, когда тянетесь к пальцам ног.

Используйте пресс, чтобы опуститься на пол.

Выполните от 8 до 10 раз.

Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утроСкручивание туловища вверх (фото: eatthis.com)

Боковая планка

Сядьте на пол на левое бедро, левую руку положите под плечо, ноги должны быть вытянуты, а ступни вместе.

Поднимитесь в боковую планку, подняв правую руку к потолку и прижав нижний мизинец ноги к полу.

Удерживайте планку от 30 секунд до 1 минуты.

Повторите с другой стороны.

Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утроБоковая планка (фото: eatthis.com)

Велосипед

Упражнение "велосипед" - это простое, но эффективное движение для укрепления мышц живота, улучшения выносливости и координации. Его можно выполнять дома без специального оборудования.

Как правильно выполнять упражнение:

  • лягте на спину на коврик или другую мягкую поверхность
  • положите руки за голову или вдоль туловища
  • поднимите ноги на 45° от пола, согнув их в коленях
  • поднимите лопатки от пола, напрягая пресс
  • начните чередовать движения ногами, будто крутишь педали велосипеда
  • одновременно скручивайте корпус: правый локоть тяните к левому колену, затем - левый локоть к правому колену
  • продолжай движение в медленном и контролируемом темпе

Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утроУпражнение "велосипед" (фото: eatthis.com)

Ягодичные мосты

Упражнение ягодичные мосты - эффективное движение для тренировки ягодичных мышц, задней поверхности бедер и мышц корпуса. Вот как его правильно выполнить:

  • лягте на спину на коврик
  • ноги согните в коленях, ступни стоят на полу на ширине бедер
  • руки вытяните вдоль тела, ладони направлены вниз
  • напрягите ягодицы и поднимите таз вверх, пока тело не образует прямую линию от плеч до коленей
  • задержись в верхней точке 1-2 секунды, максимально сокращая ягодичные мышцы

Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утроЯгодичный мост (фото: Freepik)

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