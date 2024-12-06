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Хотим честного мира. Будем делать все, чтобы укрепить армию, - Зеленский

Пятница 06 декабря 2024 11:39
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Хотим честного мира. Будем делать все, чтобы укрепить армию, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Украина нуждается в честном мире для себя и своих граждан. Власть будет делать все, чтобы укрепить армию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время молитвенного завтрака ко Дню Вооруженных сил Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы хотим честного мира для Украины и не забудем о справедливости для всех украинцев. О справедливом праве всех наших людей жить в своем доме, безопасности и мире. Мы благодарим всех, кто помогает Украине, а значит помогает себе. Когда справедливость возвращают одному, шанс появляется у всех так же", - заявил президент.

День Вооруженных сил Украины

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. Этот праздник установлен в честь принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных силах Украины", который заложил основу для создания национальной армии страны. Дата также символизирует память о мужестве и преданности украинских военных, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В этот день традиционно проводятся торжества, награждение военных и минуты молчания в память о погибших. Особое значение праздник приобрел после начала войны России против Украины, когда роль Вооруженных сил стала ключевой в защите государства.

Во время утреннего торжественного мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины Зеленский заявил, что украинская армия является самым первым и настоящим гарантом безопасности нашей страны.

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