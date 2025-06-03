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Хочет переубедить? Дуда обсудит с Навроцким вопрос Украины в НАТО

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда планирует встретиться с победителем президентских выборов Каролем Навроцким и поговорить с ним позицию по Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом Дуда заявил в интервью LRT.

У Дуды спросили, возможны ли изменения в польско-украинских отношениях, учитывая, что Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО и Евросоюз. 

"Я еще буду с ним об этом разговаривать. Как известно, у меня другое мнение, но оно основано на моем президентском опыте, то есть почти 10 лет, в течение которых я занимаю пост президента Польши, на всех знаниях, которые я накопил за эти годы, и я обязательно захочу поделиться ими, по крайней мере в некоторой степени, в разговоре с избранным президентом", - подчеркнул польский лидер. 

Он уточнил, что когда Навроцкий станет официально станет президентом, он будет внимательно рассматривать международную ситуацию, состояние Украины и отношения между Польшей и Украиной.

Дуда обратил внимание, что точка зрения людей "зависит от места, где они сидят". И кресло президента Польши - "очень специфическое место, и из этого кресла мир выглядит немного по-другому".

Навроцкий против вступления Украины в НАТО

Напомним, 22 мая, перед вторым туром президентских выборов в Польше, Кароль Навроцкий согласился не пускать Украину в НАТО в обмен на поддержку лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена.

Вчера, 2 июня, стало известно, что Навроцкий победил на выборах с минимальным преимуществом.

Детальнее о том, почему победа Навроцкого может стать проблемой для Украины, - в материале РБК-Украина.

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НАТОПольшаАнджей ДудаКароль Навроцкий