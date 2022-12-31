В Хмельницком оккупанты попали в военный объект и АЗС: информация о пострадавших

По его данным, во время массовой ракетной атаки по территории Украины россиянам удалось попасть в военный объект в городе Хмельницком.

“Повреждена техника. Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов, складские помещения", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате очередных обстрелов повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и медицинской помощи пострадавшим.

"В настоящее время госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии. Верим в наших медиков!" – подытожил он.