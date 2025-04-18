Вместо документов - газовый баллончик: в Киеве мужчина подрался с военным ТЦК
Сеть облетело видео из Киева, на котором зафиксирована драка между военнослужащим ТЦК и мужчиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
В ТЦК для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, рассказали, что во время проверки документов гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего и группы оповещения и спровоцировал драку.
В дальнейшем, по данным военных, была вызвана следственно-оперативная группа для фиксирования случая, однако гражданин сбежал благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе работникам полиции.
"В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ, и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - напомнили в ТЦК.
В Центре также отметили, что создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП или полиции только играет на пользу врагу и помогает подрывать оборону нашего государства.
"Данное видео провокационное и направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт", - говорится в заявлении ТЦК.
Известно, что данный гражданин подан в розыск и будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.
Скандалы с участием ТЦК в Украине
Заметим, что ранее в этом месяце в сети начали распространять видео, на котором двое мужчин в форме пытаются задержать гражданина в Житомире.
Однако тогда мужчина также сбежал применив перцовый баллончик. Примечательно, что мужчина сбежал из машины ТЦК.
Как пояснили представители ТЦК, на видео зафиксирован "именно момент остановки гражданина для недопущения побега".
Узнать подробнее о ситуации и посмотреть видео, можно в материале РБК-Украина.
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