Во Львове военные ТЦК "запаковали" полубосого мужчину: что говорят в военкомате

В сеть попало видео на котором военные ТЦК во Львове волокли полубосого мужчину к бусу. В военкомате заявили о попытке потерпевшего скрыться с места событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Львовского областного ТЦК и СП.

Как сообщают в ОТЦК, инцидент произошел на улице Железнодорожной. Военные ТЦК проводили оповещение граждан, подлежащих воинскому учету. Гражданин, которого остановили для проверки военно-учетных документов, отказался выполнять требование военных и пытался скрыться с места событий, а также словесно оскорблял работников ТЦК.

"После установления его личности выяснилось, что он является нарушителем воинского учета и находится в розыске. В связи с этим гражданину предложили проехать в ТЦК и СП. После отказа и сопротивления было принято решение о доставке гражданина в ТЦК и СП для дальнейшего выяснения обстоятельств", - пишет ОТЦК.

В ОТЦК добавляют, что видео, которое сейчас распространяется по сети, отражает лишь часть ситуации после совершения мужчиной действий, содержащих признаки административного правонарушения и, возможно, уголовного преступления.