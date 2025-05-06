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Во Львове военные ТЦК "запаковали" полубосого мужчину: что говорят в военкомате

Вторник 06 мая 2025 12:54
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Во Львове военные ТЦК "запаковали" полубосого мужчину: что говорят в военкомате Фото: во Львове военные ТЦК "запаковали" полубосого мужчину (facebook.com/lvivobltck)
Автор: Сергей Пышкин

В сеть попало видео на котором военные ТЦК во Львове волокли полубосого мужчину к бусу. В военкомате заявили о попытке потерпевшего скрыться с места событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Львовского областного ТЦК и СП.

Как сообщают в ОТЦК, инцидент произошел на улице Железнодорожной. Военные ТЦК проводили оповещение граждан, подлежащих воинскому учету. Гражданин, которого остановили для проверки военно-учетных документов, отказался выполнять требование военных и пытался скрыться с места событий, а также словесно оскорблял работников ТЦК.

"После установления его личности выяснилось, что он является нарушителем воинского учета и находится в розыске. В связи с этим гражданину предложили проехать в ТЦК и СП. После отказа и сопротивления было принято решение о доставке гражданина в ТЦК и СП для дальнейшего выяснения обстоятельств", - пишет ОТЦК.

В ОТЦК добавляют, что видео, которое сейчас распространяется по сети, отражает лишь часть ситуации после совершения мужчиной действий, содержащих признаки административного правонарушения и, возможно, уголовного преступления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в середине апреля в сеть попало видео, на котором зафиксирована драка между военнослужащим ТЦК и мужчиной.

В частности недавно в Дрогобыче из-за задержания одного водителя остановилось движение автобусов по городу.

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Львов ТЦК
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