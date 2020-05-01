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У Хмельницькій області зросла кількість випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 17:21
У Хмельницькій області зросла кількість випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість випадків наблизилася до 100

У Хмельницькій області кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом наближається до 100. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook.

За даними облдержадміністрації, станом на 1 травня в області було зареєстровано 98 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, з початку цієї доби виявили 5 нових хворих на коронавірус. Всі нові випадки зафіксовано у Красилівському районі.

Зазначається, що від COVID-19 вже одужало 26 жителів Хмельницької області, також зафіксовано 5 летальних випадків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму кількість хворих на коронавірус зросла до 100. Серед хворих медичні працівники. За останню добу на окупованому півострові було виявлено 8 нових випадків інфікування.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу у Києві було підтверджено понад 50 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед заражених 11 медичних працівників. Загальна кількість хворих наближається до 1500.

Крім того, через виявлення заражених коронавірус у Києві на карантин закрили 2 гуртожитки. Спалах коронавірусу зафіксовано у гуртожитках на вулиці Бажкова та вулиці Бойчука. Обидва гуртожитки закрили, там проводиться дезінфекція.

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