За добу в Києві ще понад 50 випадків COVID-19, захворіли 11 медиків

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Ще п'ять осіб одужали від коронавірусу

За минулу добу коронавірус у Києві виявили ще у 52 осіб, при цьому п'ятеро пацієнтів одужали. Про це в Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, ще у 52 осіб за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, в тому числі захворіли 11 медиків. COVID-19 виявили у 33 жінок у віці від 20 до 88 років, 14 чоловіків у віці від 20 до 60 років, а також у п'ятьох дітей.

Таким чином, на сьогодні у Києві вже 1 453 підтверджених випадки.

"Одужали за минулу добу 5 осіб. Всього в Києві подолали коронавірус 80 осіб", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в двох областях України не зафіксували нових випадків COVID-19. Зокрема, жодного нового хворого не було в Чернігівській і Миколаївській областях.

Станом на 1 травня в Україні загальне число заражених наближається до 11 тисячам, а за добу коронавірус виявили у 455 осіб. При цьому зареєстровано 11 летальних випадків, 175 пацієнтів одужали. Загальна кількість одужалих з початку епідемії в Україні наближається до півтори тисяч.