В Хмельницкой области возросло количество случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество случаев приблизилось к 100

В Хмельницкой области количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом приближается к 100. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.

По данным облгосадминистрации, по состоянию на 1 мая в области было зарегистрировано 98 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, с начала этой эпохи обнаружили 5 новых больных коронавирусом. Все новые случаи зафиксированы в Красиловском районе.

Отмечается, что от COVID-19 уже выздоровели 26 жителей Хмельницкой области, также зафиксировано 5 летальных случаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму количество больных коронавирусом выросло до 100. Среди больных медицинские работники. За последние сутки на оккупированном полуострове было выявлено 8 новых случаев инфицирования.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Киеве было подтверждено более 50 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди зараженных 11 медицинских работников. Общее количество заболевших приближается к 1500.

Кроме того, из-за обнаружения зараженных коронавирусом в Киеве на карантин закрыли 2 общежития. Вспышка коронавируса была зафиксирована в общежитиях на улице Бажкова и улице Бойчука. Оба общежития закрыли, там проводится дезинфекция.