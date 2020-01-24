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У Харкові вночі підірвали банкомат

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 11:06
У Харкові вночі підірвали банкомат
Фото: місце події (npu.gov.ua)

Сума завданих збитків встановлюється

У Харкові вночі підірвали банкомат та викрали з нього гроші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Повідомлення про подію у відділенні по вулиці Льва Ландау до поліції надійшло о 03:08. В результаті вибуху постраждалих осіб немає. Сума завданого збитку встановлюється.

Внаслідок події сталося загоряння приміщення, яке було ліквідовано рятувальниками. За адресою виїжджали керівники та слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.

РБК-Україна писало, що у середу, 25 грудня 2019 року, близько 3:28 на вулиці Академіка Волкова невідомі підірвали банкомат і викрали з нього гроші.

Раніше у Запоріжжі в ніч на 18 жовтня 2019 року невідомі підірвали банкомат, місцеві правоохоронці відкрили кримінальну справу.

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