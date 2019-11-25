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У Хмельницькій області рейсовий автобус зіткнувся з двома автомобілями

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 12:13
У Хмельницькій області рейсовий автобус зіткнувся з двома автомобілями
Фото: місце події (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Постраждали двоє людей

У Хмельницькій області ресовий автобус сполученням Познань-Скадовськ потрапив в дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) з двома легковими автомобілями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

ДТП сталася о восьмій годині ранку поблизу села Вербка Летичівського району.
За попередніми даними, на трасі сталося зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з Mercedes-Benz та рейсовим автобусом, який рухався за маршрутом Познань-Скадовськ.

В результаті аварії травми отримав водій автобуса та пасажирка Volkswagen Touareg. Їм надається медична допомога.

У автобусі на момент зіткнення перебувало 50 пасажирів, усі вони громадяни України. На даний момент ніхто з пасажирів за медичною допомогою не звертався. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів.

РБК-Україна писало, що у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю маршрутного автобуса і автомобіля, в результаті три людини з травмами госпіталізовані.

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