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У Черкасах маршрутка зіткнулася з позашляховиком, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 16:57
У Черкасах маршрутка зіткнулася з позашляховиком, є постраждалі
Фото: ДТП в Черкасах (facebook.com/cherkasypatrulpolice)

У результаті аварії три людини отримали пошкодження

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю маршрутного автобуса і автомобіля, в результаті три людини з травмами госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Черкаській області.

Повідомляється, що ДТП сталося увечері 18 листопада на перехресті вулиць Пастерівської і Чайковського.

"В результаті ДТП в третю міську лікарню госпіталізували двох пасажирів автобуса і водія позашляховика. За попередньою інформацією, водій маршрутки не надав переваги в русі авто, яке рухалося по головній дорозі. Деталі ДТП з'ясовує слідство", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області сталася ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули дві людини і ще 11 були доставлені в лікарню на обстеження.

Також повідомлялося, що поблизу Івано-Франківська зіткнулися спеціальний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій і Land Rover. В результаті ДТП постраждали четверо осіб, серед яких двоє дітей.

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