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У Хмельницькій області поліція провела навчання перед ротацією в зоні ООС

Автор: РБК-Україна

На Хмельниччині поліцейські провели тактико-спеціальні навчання та бойове злагодження. Це відбулося напередодні ротації правоохоронців у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Перед від’їздом бійці пройдуть вогневу, тактико-спеціальну, медичну та психологічну підготовку.

На одному із військових полігонів Хмельницького поліцейські відпрацьовували тактичну підготовку та навички стрільби з різних видів зброї в умовах, наближених до бойових.

Фото: поліція провела навчання (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Раніше повідомлялося, що у Рівненській обласній державній адміністрації 28 квітня провели антитерористичні навчання. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.

РБК-Україна писало, що в Тернопільській області 28 квітня СБУ і Нацполіція проводиили антитерористичні командно-штабні навчання.

Нагадаємо, сьогодні у Росії заявили, що не хочуть відновлення бойових дій на Донбасі. Однак, ситуація біля кордону між Україною і Росією залишається напруженою.

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