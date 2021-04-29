У Хмельницькій області поліція провела навчання перед ротацією в зоні ООС

На Хмельниччині поліцейські провели тактико-спеціальні навчання та бойове злагодження. Це відбулося напередодні ротації правоохоронців у зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Перед від’їздом бійці пройдуть вогневу, тактико-спеціальну, медичну та психологічну підготовку.
На одному із військових полігонів Хмельницького поліцейські відпрацьовували тактичну підготовку та навички стрільби з різних видів зброї в умовах, наближених до бойових.
Фото: поліція провела навчання (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Раніше повідомлялося, що у Рівненській обласній державній адміністрації 28 квітня провели антитерористичні навчання. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.
РБК-Україна писало, що в Тернопільській області 28 квітня СБУ і Нацполіція проводиили антитерористичні командно-штабні навчання.
Нагадаємо, сьогодні у Росії заявили, що не хочуть відновлення бойових дій на Донбасі. Однак, ситуація біля кордону між Україною і Росією залишається напруженою.