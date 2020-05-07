У Хмельницькій області виявили 11 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті атомників Нетішині зафіксували вісім нових випадків коронавірусу, з них двоє - працівники Хмельницької АЕС

У Хмельницькій області виявили 11 нових випадків коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької ОДА.

Зазначається, що виявили 11 нових випадків хвороби: вісім у мешканців Нетішина (особи з числа контактних, двоє з них працівники ХАЕС); два у Хмельницькому (один випадок виявлено при тестуванні пневмонії, один контактний) та один у Кам‘янці-Подільському (контактна особа).

"Станом на 7 травня в Хмельницькій області зареєстровано 154 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них: 43 одужало, 7 летальних випадків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області зростання кількості захворювань коронавірусом COVID-19 пов'язаний із збільшенням лабораторних тестувань.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу Дніпропетровська область увійшла до трійки областей по кількості виявлених випадків COVID-19. Так, за 6 травня в регіоні підтвердили 56 захворювань. Найбільше випадків виявлено в Одеській та Чернівецькій областях - по 63 захворювання. Всього за добу в Україні зареєстровано 507 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровської обласної державної адміністрації у одного із співробітників виявили коронавірус. На даний момент перевіряють більше 50 співробітників ОДА.