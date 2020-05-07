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У Дніпропетровській області пояснили зростання захворюваннь COVID-19

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 18:39
У Дніпропетровській області пояснили зростання захворюваннь COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зростання захворювань пов'язаний із збільшенням тестувань

У Дніпропетровській області зростання кількості захворювань коронавірусом COVID-19 пов'язаний із збільшенням лабораторних тестувань. Про це заявив глава обласної ради Святослав Олійник.

За його словами, в області немає спалаху захворюваності коронавірусом.

"В останні дні, дійсно, спостерігалося зростання, але це наслідок збільшення кількості тестування. Переважна більшість хворих переносять хворобу без симптомів", - зазначив Олійник.

Наголошується, що всього в Дніпропетровській області зафіксовано 624 зараження коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, за минулу добу Дніпропетровська область увійшла до трійки областей по кількості виявлених випадків COVID-19. Так, за 6 травня в регіоні підтвердили 56 захворювань. Найбільше випадків виявлено в Одеській та Чернівецькій областях - по 63 захворювання. Всього за добу в Україні зареєстровано 507 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровської обласної державної адміністрації у одного із співробітників виявили коронавірус. На даний момент перевіряють більше 50 співробітників ОДА.

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