В Хмельницкой области обнаружили 11 новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе атомщиков Нетишине зафиксировали восемь новых случаев коронавируса, из них двое - работники Хмельницкой АЭС

В Хмельницкой области обнаружили 11 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

Сообщается, что обнаружили 11 новых случаев болезни: восемь у жителей Нетишина (лица из числа контактных, двое из них работники ХАЭС); два в Хмельницком (один случай выявлен при тестировании пневмонии, один контактный) и один в Каменце-Подольском (контактное лицо).

"По состоянию на 7 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них: 43 выздоровел, 7 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области рост количества заболеваний коронавирусом COVID-19 связан с увеличением лабораторных тестирований.

Как сообщало РБК-Украина, за прошедшие сутки Днепропетровская область вошла в тройку областей по количеству выявленных случаев COVID-19. Так, 6 мая в регионе подтвердили 56 заболеваний. Больше всего случаев выявлено в Одесской и Черновицкой областях - по 63 заболевания. Всего за сутки в Украине зарегистрировано 507 новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Днепропетровской областной государственной администрации в одного из сотрудников обнаружили коронавирус. На данный момент проверяют более 50 сотрудников ОГА.