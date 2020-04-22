У Хмельницькій області від коронавірусу померла черниця

Жінка померла 22 квітня
У Хмельницькій області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу COVID-19. Про це повідомили в Хмельницькій обласній державній адміністрації в Facebook.
Повідомляється, що 22 квітня померла черниця Головичнецкого монастиря, яка раніше була госпіталізована в Хмельницьку обласну лікарню.
"станом на 16:20 22 квітня у Хмельницькій області є ще один летальний випадок внаслідок захворювання COVID-19. Це жінка з Летичівського району, черниця Головчинецького монастиря, яка була на лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні", - повідомили в ОДА.
Зазначимо, станом на ранок 22 квітня у Хмельницькій області підтвердили 62 випадки захворювання COVID-19, з яких 15 у медичних працівників. Померли внаслідок захворювання чотири людини.
Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області обмежили доступ сторонніх осіб у Свято-Преображенський жіночий монастир в селі Головчинці після спалаху коронавірусу. В монастирі було підтверджено п'ять випадків захворювання.
Всього в Україні підтверджено 6592 випадки захворювання коронавірусом. З них 174 випадки стали летальними, 424 пацієнта одужали.