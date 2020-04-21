У Хмельницькій області закрили монастир через спалах COVID-19

Фото: Головчинецького монастир (wikimapia.org)

У Головчинецком монастирі виявили п'ять заражень

У Хмельницькій області обмежили доступ сторонніх осіб у Свято-Преображенський жіночий монастир в селі Головчинці після спалаху коронавіруса. Про це повідомили в Летичівської районної державної адміністрації.

Повідомляється, що також у зв'язку зі спалахом коронавіруса в монастирі проведена дезінфекція вулиць населених пунктів Головчинці, Летичів і Меджибіж.

"Доступ сторонніх осіб у Свято-Преображенський Головчинецького жіночий монастир обмежено. Проведені поточні дезінфекційні заходи в межах осередку інфекційної хвороби та прилеглих до осередку територій та вулиць у селі Головчинці. Також дезінфіковано вулиці Летичева і Меджибіж", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кількість інфікованих в Головчинецком монастирі збільшилася до 5 осіб, з них двоє госпіталізовані.

Зазначимо, станом на ранок 21 квітня в Україні було підтверджено 6125 хворих коронавірусом. У Хмельницькій області повідомлялося про 49 інфікованих.

Також повідомлялося, що в Одеській області на карантин закрили районний центр Подольськ після спалаху коронавіруса. У місті зафіксували 37 випадків зараження.