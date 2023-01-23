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В Днепре остановили работу электротранспорта

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Днепр, Понедельник 23 января 2023 20:50
В Днепре остановили работу электротранспорта Фото: в Днепре остановили работу электротранспорта (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре работа электротранспорта принудительно остановлена до 26 января включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

"В Днепре принудительно остановлена работа маршрутов электротраспорта до 26 января включительно", - говорится в сообщении.

Отмечено, что городские власти прилагают все усилия по диалогу с энергетическими компаниями и частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов.

Напомним, сегодня в Днепре действуют аварийные отключения света. Это связано с тем, что с началом рабочей недели выросло потребление электроэнергии.

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