В Хмельницком из центра для диких животных сбежали два льва: что известно

По данным правоохранителей, два льва действительно сбежали из местного реабилитационного центра для диких животных.

Между тем издание "Суспільне" информирует, что одного льва уже нашли. Не исключено, что неизвестные взломали замки на вольере.

"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате этого выбежали два льва", - рассказал директор центра Сергей Палехин.

Также в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области сообщили "Суспільному", что на поиски льва привлекли подразделение БпЛА спасателей и полицию.

Параллельно в Хмельницкой областной прокураторе тоже уже подтвердили инцидент. Там уточнили, что из центра реабилитации сбежали две львицы в возрасте около двух лет. Кроме того, в результате инцидента на территории заведения погибли несколько животных, находившихся в смежных вольерах.

"Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестоко обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины). Прокуроры проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причин и механизма побега животных, круга причастных лиц и предоставления оценки действиям должностных лиц реабилитационного центра", - говорится в сообщении.