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У Хмельницькому та Запоріжжі коронавірус підозрюють у 7 осіб

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 14:00
У Хмельницькому та Запоріжжі коронавірус підозрюють у 7 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозри в цих областях ще не підтвердилися

З підозрою на коронавірус в Хмельницькому та Запоріжжі госпіталізовано 7 осіб. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що за минулу добу в Запорізькій області встановлено підозру на коронавірус у трьох осіб. Всього на сьогодні коронавірус підозрюють у 5 жителів області.

Крім того, у Хмельницькому двох пацієнтів інфекційної лікарні перевіряють на коронавірус. Зокрема, у 38-річної хмельничанки розвинулася пневмонія, а 26-річного жителя Хмельницького району госпіталізували з високою температурою. Також відомо, що він нещодавно повернувся з Польщі.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України очікує зростання кількості досліджень на коронавірус у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні і в Європі.

До цього МОЗ підтвердив перше одужання від коронавіруса в Україні. Зокрема, у жителя Чернівців повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат. За стандартами ВООЗ, людина з повторним негативним результатом вважається здоровою.

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