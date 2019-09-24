У Хмельницькому у результаті ДТП загинув військовослужбовець

Фото: ДТП у Хмельницькому (ДБР)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження

У Хмельницькому на території військової частини сталося ДТП, в результаті якого загинув військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, старший солдат-контрактник за кермом вантажного автомобіля "Урал 4320" не впорався з керуванням і, з'їхавши з дороги, врізався в бетонну електроопору.

"Як наслідок, військовослужбовець, який перебував у кузові згаданого автомобіля, загинув", - повідомили у прес-службі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Фото: ДТП у Хмельницькому (ДБР)

Нагадаємо, 24 вересня в Дніпрі відбулося ДТП за участю вантажівки та маршрутки, в результаті чого постраждали щонайменше 11 людей. За попередніми даними, одинадцять потерпілих з легкими та середньої ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській області сталося ДТП, в результаті якого загинув 14-річний підліток.