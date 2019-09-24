В Хмельницком в результате ДТП погиб военнослужащий

Фото: ДТП в Хмельницком (ГБР)

По данному факту начато уголовное производство

В Хмельницком на территории воинской части произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, старший солдат-контрактник за рулем грузового автомобиля "Урал 4320" не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в бетонную электроопору.

"Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Фото: ДТП в Хмельницком (ГБР)

Напомним, 24 сентября в Днепре произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки, в результате чего пострадали по меньшей мере 11 человек. По предварительным данным, одиннадцать пострадавших с легкими и средней степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы.

РБК-Украина также сообщало, что в Ровненской области произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток.