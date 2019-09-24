В Хмельницком в результате ДТП погиб военнослужащий

По данному факту начато уголовное производство
В Хмельницком на территории воинской части произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).
По данным следствия, старший солдат-контрактник за рулем грузового автомобиля "Урал 4320" не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в бетонную электроопору.
"Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Фото: ДТП в Хмельницком (ГБР)
Напомним, 24 сентября в Днепре произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки, в результате чего пострадали по меньшей мере 11 человек. По предварительным данным, одиннадцать пострадавших с легкими и средней степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы.
РБК-Украина также сообщало, что в Ровненской области произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток.