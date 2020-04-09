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У Хмельницькому госпіталізовано ще одну особу із підозрою на коронавірус

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 09:23
У Хмельницькому госпіталізовано ще одну особу із підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (flickr)

У інфекційній лікарні перебуває 8 хворих на коронавірус та ще 5 осіб з підозрою

У Хмельницькому до інфекційної лікарні госпіталізовано ще одну людину з підозрою на коронавірус за минулу добу. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради.

Як повідомляється, до інфекційної лікарні за минулу добу госпіталізували 6 хворих: один з кишковою інфекцією, двоє з грипом, двоє з ГРВІ та один 1 з підозрою на коронавірус. Станом на 9 квітня в лікарні знаходиться 38 хворих, з них 8 хворих на COVID-19 - 4 жителі міста, у лікарні наразі також 5 осіб з підозрою, з них 2 особи з міста.

Як зазначається, загалом у Хмельницькій області 15 хворих коронавірусом, з них 7 жителі Хмельницького.

Нагадаємо, у Хмельницькому за добу госпіталізували трьох осіб із підозрою на коронавірус.

Також кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 нових випадках, також померло 52 особи. Видужало за останній день 35 пацієнтів. Найбільше хворих налічується в столиці України, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

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