Під Хмельницьким в ДТП з вантажівкою постраждали 4 людини

Фото: місце події (hm.npu.gov.ua)

ДТП сталася на автодорозі М-12 сполученням "Хмельницький - Вінниця"

Поблизу міста Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода, в якому, ймовірно, отримали травми чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, ДТП сталося 4 вересня в 13.20 на автодорозі М-12 сполученням "Хмельницький - Вінниця" у селі Пирогівці.

56-річний житель села Пархомівці, керуючи вантажівкою "ЗІЛ", допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 2112" під керуванням 40-річного жителя Старосинявського району.

За попередньою інформацією, в результаті події водій і троє пасажирів легковика - дві жінки 57 і 46 років та 52-річний чоловік - отримали травми різного ступеня тяжкості і звернулися за допомогою до медиків.

Поліцейські з'ясовують причини і обставини аварії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Івано-Франківській області сталося зіткнення маршрутки з вантажівкою. В результаті аварії загинула пасажирка маршрутки. Пізніше правоохоронці затримали винуватця аварії - водія вантажівки, який зник з місця ДТП.

Крім того, в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і легкового автомобіля, в результаті чого постраждали п'ять осіб, серед них - 2 дитини.