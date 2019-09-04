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Под Хмельницком в ДТП с грузовиком пострадали 4 человека

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 18:15
Под Хмельницком в ДТП с грузовиком пострадали 4 человека
Фото: место происшествия (hm.npu.gov.ua)

ДТП произошло на автодороге М-12 сообщением "Хмельницкий - Винница"

Вблизи города Хмельницкий произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, предположительно, получили травмы четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло 4 сентября в 13.20 на автодороге М-12 сообщением "Хмельницкий - Винница" в селе Пироговцы.

56-летний житель села Пархомовцы, управляя грузовиком "ЗИЛ", допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2112" под управлением 40-летнего жителя Старосинявского района.

По предварительной информации, в результате происшествия водитель и трое пассажиров легковушки - две женщины 57 и 46 лет и 52-летний мужчина - получили травмы различной степени тяжести и обратились за помощью к медикам.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковской области произошло столкновение маршрутки с грузовиком. В результате аварии погибла пассажирка маршрутки. Позже правоохранители задержали виновника аварии - водителя грузовика, который скрылся с места ДТП.

Кроме того, в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, среди них - 2 ребенка.

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