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Хмельницький з понеділка посилить карантин, але в "лайт-режимі"

Новость на русском → Хмельницький, Четвер 18 березня 2021 21:02
Хмельницький з понеділка посилить карантин, але в "лайт-режимі" Фото: люди у медичних масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Хмельницька міська рада вирішила посилити карантинні обмеження у місті через ситуацію з коронавірусом. Обмеження посилять з понеділка, 22 березня.

Про це розповів заступник міського голови Хмельницького Роман Примуш в коментарі "Незалежному громадському порталу".

"Станом на вечір 18 березня ми ухвали лайт-режим обмежувальних заходів. Хочемо, враховуючи наближеність канікул у школах, зменшити мобільність хмельничан", - заявив Примуш.

З понеділка у місті буде заборонено проведення всіх масових заходів, у тому числі культурних та спортивних, та проведення позашкільної роботи гуртків.

Вчителів та педагогів місцевих закладів освіти переведуть на дистанційну форму роботи, а вищим навчальним закладам рекомендували перейти на дистанційну форму навчання. Дитячі садочки продовжать працювати.

Громадський транспорт, магазини та ресторани продовжать працювати у звичному режимі, однак у разі подальшого загострення ситуації з COVID-19, місцева влада готова вводити нові обмежувальні заходи.

Як додав Примуш, на сьогодні у Хмельницькому рівень завантаженості COVID-лікарень сягає 80%.

Нагадаємо, у Сумах вирішили запровадити двотижневий "тайм-аут", щоб уникнути потрапляння в "червону" зону карантину. Школи відправлять на дистанційне навчання, а спортивні заходи будуть проводитися без глядачів.

Про посилення карантину оголосив і Київ. Нові обмеження почнуть діяти у столиці вже опівночі суботи, 20 березня.

Крім того, додаткові карантинні обмеження вводить Полтава. Місто вирішило призупинити роботу закладів культури.

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