Хмельницький з понеділка посилить карантин, але в "лайт-режимі"
Хмельницька міська рада вирішила посилити карантинні обмеження у місті через ситуацію з коронавірусом. Обмеження посилять з понеділка, 22 березня.
Про це розповів заступник міського голови Хмельницького Роман Примуш в коментарі "Незалежному громадському порталу".
"Станом на вечір 18 березня ми ухвали лайт-режим обмежувальних заходів. Хочемо, враховуючи наближеність канікул у школах, зменшити мобільність хмельничан", - заявив Примуш.
З понеділка у місті буде заборонено проведення всіх масових заходів, у тому числі культурних та спортивних, та проведення позашкільної роботи гуртків.
Вчителів та педагогів місцевих закладів освіти переведуть на дистанційну форму роботи, а вищим навчальним закладам рекомендували перейти на дистанційну форму навчання. Дитячі садочки продовжать працювати.
Громадський транспорт, магазини та ресторани продовжать працювати у звичному режимі, однак у разі подальшого загострення ситуації з COVID-19, місцева влада готова вводити нові обмежувальні заходи.
Як додав Примуш, на сьогодні у Хмельницькому рівень завантаженості COVID-лікарень сягає 80%.
Нагадаємо, у Сумах вирішили запровадити двотижневий "тайм-аут", щоб уникнути потрапляння в "червону" зону карантину. Школи відправлять на дистанційне навчання, а спортивні заходи будуть проводитися без глядачів.
Про посилення карантину оголосив і Київ. Нові обмеження почнуть діяти у столиці вже опівночі суботи, 20 березня.
Крім того, додаткові карантинні обмеження вводить Полтава. Місто вирішило призупинити роботу закладів культури.