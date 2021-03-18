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Хмельницкий с понедельника усилит карантин, но в "лайт-режиме"

Новина українською → Хмельницкий, Четверг 18 марта 2021 21:02
Хмельницкий с понедельника усилит карантин, но в "лайт-режиме" Фото: люди в медицинских масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Хмельницкий городской совет решил усилить карантинные ограничения в городе из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения ужесточат с понедельника, 22 марта.

Об этом рассказал заместитель городского головы Хмельницкого Роман Примуш в комментарии "Независимому общественному порталу".

"По состоянию на вечер 18 марта мы приняли лайт-режим ограничительных мер. Хотим, учитывая близость каникул в школах, уменьшить мобильность жителей", - заявил Примуш.

С понедельника в городе будет запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных, и проведение внешкольной работы кружков.

Учителей и педагогов местных учебных заведений переведут на дистанционную форму работы, а высшим учебным заведениям рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения. Детские сады продолжат работать.

Общественный транспорт, магазины и рестораны продолжат работать в обычном режиме, однако в случае дальнейшего обострения ситуации с COVID-19, местные власти готовы вводить новые ограничительные меры.

Как добавил Примуш, на сегодня в Хмельницком уровень загруженности COVID-больниц достигает 80%.

Напомним, в Сумах решили ввести двухнедельный "тайм-аут", чтобы избежать попадания в "красную" зону карантина. Школы отправят на дистанционное обучение, а спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Об усилении карантина объявил и Киев. Новые ограничения начнут действовать в столице уже в полночь субботы, 20 марта.

Кроме того, дополнительные карантинные ограничения вводит Полтава. Город решил приостановить работу учреждений культуры.

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