Хмельницкий с понедельника усилит карантин, но в "лайт-режиме"

Хмельницкий городской совет решил усилить карантинные ограничения в городе из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения ужесточат с понедельника, 22 марта.

Об этом рассказал заместитель городского головы Хмельницкого Роман Примуш в комментарии "Независимому общественному порталу" .

"По состоянию на вечер 18 марта мы приняли лайт-режим ограничительных мер. Хотим, учитывая близость каникул в школах, уменьшить мобильность жителей", - заявил Примуш.

С понедельника в городе будет запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных, и проведение внешкольной работы кружков.

Учителей и педагогов местных учебных заведений переведут на дистанционную форму работы, а высшим учебным заведениям рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения. Детские сады продолжат работать.

Общественный транспорт, магазины и рестораны продолжат работать в обычном режиме, однако в случае дальнейшего обострения ситуации с COVID-19, местные власти готовы вводить новые ограничительные меры.

Как добавил Примуш, на сегодня в Хмельницком уровень загруженности COVID-больниц достигает 80%.