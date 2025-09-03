RU

Хмельницкий после атаки РФ: разрушения, проблемы со светом и транспортом

Фото иллюстративное: в Хмельницком после атаки РФ есть разрушения, проблемы со светом и транспортом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В результате российской атаки на Хмельницкой в ночь на 3 сентября повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

"Очередная террористическая атака на нашу громаду. Результативно работали силы ПВО, есть сбитие", - рассказал мэр.

По его словам, по состоянию на 07:45 информации о погибших или пострадавших нет. В то же время зафиксированы значительные повреждения в городе и общине.

В частности, выбито и повреждено более 50 окон в учебном заведении, из-за чего сегодня оно будет работать в дистанционном формате.

Также повреждено более 100 окон в жилых домах, зафиксированы разрушения на территории коммунального предприятия, уничтожены или повреждены частные гаражи и автомобили.

Повреждена также часть коммунальной инфраструктуры и нежилых помещений.

В одном из сел громады возникли проблемы с электроснабжением - энергетики планируют восстановить напряжение в течение трех часов.

Общественный транспорт постепенно выходит на маршруты, но из-за повреждений в городе ожидаются задержки и нарушения графиков движения.

 

Атака на Украину 3 сентября

В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники.

Под вражеским ударом находились Луцк, Хмельницкий, Кировоградская область и западные регионы. Также взрывы слышали в Киеве и области.

В Калуше Ивано-Франковской области после обстрела РФ родителей просят оставить детей дома.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

