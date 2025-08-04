В Хмельницкой области снова раздаются взрывы на фоне угрозы "Кинжалов"

Атака на Хмельницкую область

Перед тем сообщалось о взлете российского истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".

Напомним, сегодня утром в Хмельницкой области также раздавались взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы ракет.

5 июля российские оккупанты осуществили ракетный удар по территории Украины, запустив две ракеты типа "Кинжал". Обе ракеты были направлены на город Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Стоит добавить, что россияне очень часто пытаются бить по этому городу, поскольку там расположена лучшая украинская авиабаза.

Ночью они атакуют Староконстантинов беспилотниками, иногда запускают по нему ракеты - как "Кинжалы", так и крылатые, или баллистические. Однако все российские потуги ни к чему не привели.

Подробнее о том, что такое российская ракета Х-47М2, чем она опасна и какие комплексы ПВО могут ее сбить - в материале РБК-Украина.