Взлет МиГ-31К. В Украине третий раз за сутки масштабная воздушная тревога

Во всех регионах Украины сегодня, 4 августа, объявили в третий раз воздушную тревогу. Ее причиной стал взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - написали Воздушные силы.

Военные предупредили о скоростной цели на Киев. Такое предупреждение в ВС обнародовали в 11:50 в своем Telegram.

В 11:51 также Воздушные Силы заявили о скоростной цели на Житомирскую, Сумскую и Хмельницкую области.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия.

Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога