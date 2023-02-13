В Хмельницкой области военным разрешили проверять документы у гражданских

С февраля военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Хмельницкой области предоставили право проверять документы гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Ведомство обнародовало указ, который утверждает такие нововведения в регионе. В документе сказано, что такой шаг был предпринят с целью поддержания правопорядка на территории Хмельницкой области.

Фото: указ ТЦК и СП Хмельницкой области

Стоит заметить, что в случае отсутствия документов при проверке возможно задержание для дальнейшего установления личности согласно закону Украины о военном положении.