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У Хмельницькій області військовим дозволили перевіряти документи у цивільних

Ілюстративне фото: у Хмельницькій області військовим дозволили перевіряти документи у цивільних (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З лютого військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Хмельницькій області надали право перевіряти документи цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Відомство оприлюднило указ, який затверджує такі нововведення у регіоні. У документі сказано, що такий крок був здійснений з метою підтримання правопорядку на території Хмельницької області.

Фото: указ ТЦК та СП Хмельницької області

Варто зауважити, що у разі відсутності документів під час перевірки можливе затримання для подальшого встановлення особи відповідно до закону України про воєнний стан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, хто з чоловіків має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Також ми повідомляли, що у ЗСУ пояснили,кому з українців можуть анулювати повістку.

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