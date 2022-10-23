В Хмельницкой области возобновили электроснабжение после вражеских обстрелов

В Хмельницкой области было возобновлено электроснабжение после массированного ракетного удара российских оккупантов 22 октября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
Еще продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенской, Черкасской и Волынской областей.
Отмечается, что 70 ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов.
Сегодня с 12:00 "Укрэнерго" был вынужден отдать команду на ограничение потребителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей. Это необходимо для избежание перегрузки сетей в этих регионах.
Напомним, вчера в результате атак россиян жители ряда областей возникли перебои с электроэнергией. В частности, без света осталась и Хмельницкая область.
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