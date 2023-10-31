В Хмельницкой области раздались взрывы, работала ПВО

Он также отметил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о двигавшихся курсом на Староконстантинов беспилотниках в Хмельницкой области.

Атака РФ по Хмельницкой области 25 октября

Напомним, 25 октября оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В общей сложности в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали 11 дронов, все сбили силы противовоздушной обороны. Но на землю попадали обломки.

Позже выяснилось, что враг нанес удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.

Взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, удар кафиров по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.