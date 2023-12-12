В Хмельницкой области работает ПВО

Тревога была объявлена в Хмельницкой области около десяти часов вечера.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали жителей региона о фиксации дронов-камикадзе типа "Шахед" российских оккупантов.

"Шахеды" двигаются в направлении Староконстантинова! Находитесь в укрытиях!" - говорилось в сообщении военных.

Около половины одиннадцатого пользователи сетей из Хмельницкой области рассказывали в пабликах о взрывах, которые были слышны в регионе.

Местные власти уточнили, что работает ПВО.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Тюрин в своем Facebook.

Позже в Воздушных силах заявили об отмене угрозы атаки вражеских дронов по всем регионам.

"Отбой опасности ударных БпЛА по всем областям", - говорится в объявлении военных.

Воздушная атака вечером 12 декабря

Напомним, сегодня, 12 декабря, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Вражеские беспилотники фиксировали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

В частности, в Одесской области заметили несколько групп вражеских беспилотников. В регионе раздались взрывы, власти сообщили о работе ПВО.

Атаки "Шахедов"

Российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине при помощи иранских дронов-камикадзе "Шахед". Их целью чаще всего являются объекты гражданской инфраструктуры.

До этого последняя такая атака произошла в ночь на 12 декабря. Тогда враг применил 15 ударных беспилотников. Тогда силам противовоздушной обороны ВСУ удалось сбить 9 дронов россиян.