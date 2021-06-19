Хмельницька АЕС відключила від енергосистеми другий блок через зупинку двох насосів

Згідно з інформацією, реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин".

"18 червня 2021 року енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт. О 19:27, через відключення двох турбопоживних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі",- йдеться в повідомленні.

За міжнародною шкалою INES, подія попередньо класифікована нижче рівня "0" (не суттєво для безпеки).

Радіаційна обстановка на промисловому майданчику і в прилеглих регіонах не зазнавала змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальної експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.