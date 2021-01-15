Блок Запорізької АЕС повернули в експлуатацію на наступні 10 років

Фото: Запорізька АЕС (npp.zp.ua)

Енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт підключено до мережі. Це відбулося після продовження терміну експлуатації на наступні 10 років та завершення ремонту.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатома".

Як зазначається в повідомленні, усі шість енергоблоків станції перебувають у роботі.

"Вперше в історії український гігант атомної енергетики Європи Запорізька АЕС наблизилась до повної проектної потужності у 6000 МВт", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, можливість працювати усіма шістьма енергоблоками-мільйонниками на повну потужність станція отримала наприкінці минулого року - завдяки введенню в експлуатацію повітряної лінії електропередачі 750 кВ від ЗАЕС до підстанції "Каховська". Раніше через недостатню пропускну спроможність існуючих ліній електропередач Запорізька АЕС працювала з максимальною потужністю 5300 МВт.

Нагадаємо, Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні зі встановленою потужністю 6000 МВт. На станції експлуатуються 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 році, третій - в 1986 році, четвертий - в 1987 році, п'ятий - в 1989 році, шостий - в 1995 році.

Нагадаємо, на Рівненській атомній електростанції в ніч на 12 грудня 2020 року відбулося автоматичне відключення енергоблоку №1.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна відмовилася від проекту "Енергетичний міст" з ЄС, який передбачав добудову третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.