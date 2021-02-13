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На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 15:42
На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку Фото: Хмельницька АЕС (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено системою аварійного захисту

Про це повідомила експерт у сфері атомної енергетики Ольга Кошарна в Facebook.

На офіційних сайтах НАЕК "Енергоатом" і Хмельницької АЕС за станом на середину дня 13 лютого відсутні дані про аварійне відключення блоку.

Експерт припустила, що "Енергоатом" може приховати аварійну ситуацію на енергоблоці.

"Буде, як з ЗАЕС-5, коли 7 січня виявили текти першого контуру парогенератора, і в статистику порушень не включили?" - додала експерт.

Нагадаємо, раніше НАЕК "Енергоатом" повідомила, що ремонтна кампанія на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС буде дострокова припинена. Підключення блоку планувалося на кінець поточного тижня.

За даними експертів Центру Разумкова, саме зрив ремонтної кампанії на АЕС влітку 2020 р. призвів до підвищеного навантаження на теплові електростанції.

Підвищена навантаження на ТЕС збільшила аварійність вугільних енергоблоків, а також призвела до прискореного спрацювання запасів вугілля.

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