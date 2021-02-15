Хмельницька АЕС запустила другий енергоблок

Сьогодні, 15 лютого, Хмельницька АЕС підключила до енергомережі другий блок після завершення ремонту. Він тривав 171 добу із запланованих 198.

Про це свідчать дані на сайті АЕС.

Зазначимо, що на блоці №3 Рівненської АЕС триває 94-та доба капітального планового ремонту, на блоці №3 Южно-Української АЕС - 44-та доба середнього планового ремонту, на блоці №1 Рівненської АЕС - 25-та доба середнього планового ремонту, на блоці №1 Запорізької АЕС - 24-та доба середнього планового ремонту.

"Скорочення терміну виконання ремонтних робіт вдалося досягти завдяки злагодженій та наполегливій роботі персоналу Хмельницької АЕС та підрядних організацій", - йдеться у повідомленні.

Станом на 10:03 навантаження другого блоку становило 101 МВт. Таким чином, наразі в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків чотирьох АЕС України.

Нагадаємо, 13 лютого Хмельницька АЕС не змогла підключити до енергосистеми другий блок через спрацювання аварійного захисту реакторної установки. Вона була зупинена дією аварійного захисту із запуском резервних дизель-генераторів систем безпеки.

Крім того, раніше Енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт підключено до мережі. Це відбулося після продовження терміну експлуатації на наступні 10 років та завершення ремонту.