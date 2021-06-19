Хмельницька АЕС відключила від енергосистеми другий блок через зупинку двох насосів
Хмельницька АЕС у п'ятницю через відключення двох помп відключила другий блок від енергосистеми країни. Радіаційний фон не перевищено.
Згідно з інформацією, реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин".
"18 червня 2021 року енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт. О 19:27, через відключення двох турбопоживних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі",- йдеться в повідомленні.
За міжнародною шкалою INES, подія попередньо класифікована нижче рівня "0" (не суттєво для безпеки).
Радіаційна обстановка на промисловому майданчику і в прилеглих регіонах не зазнавала змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальної експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
Нагадаємо, 13 лютого Хмельницька АЕС не змогла підключити до енергосистеми другий блок через спрацювання аварійного захисту реакторної установки. Вона була зупинена дією аварійного захисту з запуском резервних дизель-генераторів систем безпеки.
Крім того, раніше енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт підключили до мережі. Це сталося після продовження терміну експлуатації на наступні 10 років і завершення ремонту.