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Хмельницька АЕС відключила від енергосистеми другий блок через зупинку двох насосів

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Хмельницька область, Субота 19 червня 2021 02:49
Хмельницька АЕС відключила від енергосистеми другий блок через зупинку двох насосів Фото: на ХАЕС сталося аварійне відключення енергоблоку (Wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Хмельницька АЕС у п'ятницю через відключення двох помп відключила другий блок від енергосистеми країни. Радіаційний фон не перевищено.

Про це повідомляється на сайті ХАЕС у п'ятницю ввечері.

Згідно з інформацією, реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин".

"18 червня 2021 року енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт. О 19:27, через відключення двох турбопоживних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі",- йдеться в повідомленні.

За міжнародною шкалою INES, подія попередньо класифікована нижче рівня "0" (не суттєво для безпеки).

Радіаційна обстановка на промисловому майданчику і в прилеглих регіонах не зазнавала змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальної експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, 13 лютого Хмельницька АЕС не змогла підключити до енергосистеми другий блок через спрацювання аварійного захисту реакторної установки. Вона була зупинена дією аварійного захисту з запуском резервних дизель-генераторів систем безпеки.

Крім того, раніше енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт підключили до мережі. Це сталося після продовження терміну експлуатації на наступні 10 років і завершення ремонту.

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