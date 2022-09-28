ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Волынской области сократили действие комендантского часа

Новина українською →
Волынская область, Среда 28 сентября 2022 10:59
В Волынской области сократили действие комендантского часа Фото: В Волынской области сократили действие комендантского часа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 28 сентября, в Волынской области сокращается действие комендантского часа. Теперь он будет длиться с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко в Telegram.

"Соответствующий приказ подписал сегодня, несмотря на многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий области. Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой", - написал он.

Погуляйко напомнил, что во время действия комендантского часа находиться на улицах имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный для этого пропуск.

Отметим, что до этого комендантский час в Волынской области действовал с 23:00 до 5:00.

Напомним, с 17 сентября в Черновицкой области сократили действие комендантского часа с 00:00 до 5:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область Комендантский час Война России против Украины
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной